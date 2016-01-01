Частотные диапазоны LTE в России
Ниже приводится таблица со списком частотных диапазонов, выделенных в России для LTE (полный список LTE частот, определенный 3GPP). После таблицы также представлен рисунок.
Телефоны с 4G
|№
|Оператор
|Частотный диапазон (UL/DL), МГц
|Ширина канала, МГц
|Тип дуплекса
|Номер в 3GPP
|1
|Yota (Мегафон)
|2500-2530 / 2620-2650
|30
|FDD
|Band 7
|2
|Мегафон
|2530-2540 / 2650-2660
|10
|FDD
|Band 7
|3*
|Мегафон
|2575-2595
|20
|TDD
|Band 38
|4
|МТС
|2540-2550 / 2660-2670
|10
|FDD
|Band 7
|5*
|МТС
|2595-2615
|20
|TDD
|Band 38
|6
|Билайн
|2550-2560 / 2670-2680
|10
|FDD
|Band 7
|7
|Ростелеком/Теле2
|2560-2570 / 2680-2690
|10
|FDD
|Band 7
|8**
|Ростелеком/Теле2
|832-839.5 / 791-798.5
|7.5
|FDD
|Band 20
|9**
|МТС
|839.5-847 / 798.5-806
|7.5
|FDD
|Band 20
|10**
|Мегафон
|847-854.5 / 806-813.5
|7.5
|FDD
|Band 20
|11**
|Билайн
|854.5-862 / 813.5-821
|7.5
|FDD
|Band 20
|12***
|МТС
|2595-2620
|25
|TDD
|Band 38
|13
|Теле2
|453-457.4 / 463-467.4
|4.4
|FDD
|Band 31
* - частоты выделены только для использования на территории Москвы и Московской области.
** - выделенная ширина канала (7.5 МГц) не соответствует стандартным. Можно использовать 5 МГц из них например, а можно договориться с "соседним" оператором и, объединив два диапазона, получить вполне стандартной ширины канал в 15 МГц. И далее использовать его по технологии RAN Sharing.
*** - за исключением территории г. Москвы, Московской области, Республики Крым и г. Севастополя.
Ниже приводятся картинки с распределением частот между операторами. Список запущенных LTE сетей в России. Телефоны с 4G
Телефоны с 4G
6 октября 2015 состоялся аукцион частот в диапазоне 1800 МГц. Информация о лотах ниже в таблице.
|№
|Оператор
|Регион
|Частотный диапазон (UL/DL), МГц
|Ширина канала, МГц
|Тип дуплекса
|Номер в 3GPP
|Окончательная цена лота, млн. руб.
|1
|Мегафон
|Респ. Дагестан
|1740-1755 / 1835-1850
|15
|FDD
|Band 3
|1060,164
|2
|Мегафон
|Карачаево-Черкесская Респ.
|1755-1768,8 / 1850-1863,8
|13,8
|FDD
|Band 3
|200.344
|3
|МТС
|Респ. Северная Осетия-Алания
|1748,2-1755 / 1843,2-1850
1764,6-1769,8 / 1859,6-1864,8
|6,8 и 5,2
|FDD
|Band 3
|275,890
|4
|Вымпелком (Билайн)
|Ставропольский край
|1710,1-1723,8 / 1805,1-1818,8
|13,7
|FDD
|Band 3
|1701,327
|5
|МТС
|Оренбургская обл.
|1725-1727,8 / 1820-1822,8
1748,4-1755 / 1843,4-1850
|2,8 и 6,6
|FDD
|Band 3
|587,627
|6
|МТС
|Пермский край (кроме Коми-Пермяцкого округа)
|1727-1735 / 1822-1830
1750-1751,8 / 1845-1846,8
1769-1770 / 1864-1865
|8, 1,8 и 1
|FDD
|Band 3
|744,604
|7
|Теле2
|Самарская обл.
|1762,4-1770 / 1857,4-1865
|7,6
|FDD
|Band 3
|1082,840
|8
|МТС
|Коми-Пермяцкий округ Пермского края
|1769-1770 / 1864-1865
|1
|FDD
|Band 3
|0,545
|9
|Вымпелком (Билайн)
|Респ. Бурятия
|1755-1768,6 / 1850-1863,6
1769,6-1770 / 1864,6-1865
|13,6 и 0,4
|FDD
|Band 3
|326,094
|10
|МТС
|Амурская обл.
|1725-1729,6 / 1820-1824,6
1746,4-1755 / 1841,4-1850
|4,6 и 8,6
|FDD
|Band 3
|303,349
Телефоны с 4G
Также у Таттелеком есть частоты в 1800 МГц диапазоне (Band 3) на территории Татарстана.
Кроме приведенных в таблице частот, у операторов есть и другие частоты в диапазоне 1800 МГц. Например, те, которые они использовали/используют для GSM (2G). В России уже есть ряд регионов, где запущены сети LTE в диапазоне 1800 МГц (band 3).
11 февраля 2016 состоялся аукцион частот band 38. Результаты аукциона приводятся ниже. Лот в Еврейской АО и Магаданской области остались неразыгранными.
|№
|Оператор
|Регион
|Частотный диапазон (UL/DL), МГц
|Ширина канала, МГц
|Тип дуплекса
|Номер в 3GPP
|Окончательная цена лота, млн. руб.
|1
|Билайн
|Алтайский край
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|2
|Мегафон
|Амурская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|3
|Билайн
|Архангельская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|4
|Билайн
|Астраханская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|5
|Мегафон
|Белгородская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|6
|Билайн
|Брянская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|7
|Мегафон
|Владимирская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|8
|Билайн
|Волгоградская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|9
|Мегафон
|Вологодская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|10
|Билайн
|Воронежская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|11
|Мегафон
|г. Санкт-Петербург
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|12
|Мегафон
|Забайкальский край
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|13
|Мегафон
|Ивановская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|14
|Мегафон
|Иркутская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|15
|Билайн
|Кабардино-Балкарская Республика
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|16
|Билайн
|Калининградская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|17
|Билайн
|Калужская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|18
|Мегафон
|Камчатский край
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|19
|Билайн
|Карачаево-Черкесская Республика
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|20
|Билайн
|Кемеровская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|21
|Мегафон
|Кировская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|22
|Билайн
|Костромская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|23
|Билайн
|Краснодарский край
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|24
|Мегафон
|Красноярский край
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|25
|Мотив
|Курганская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|26
|Билайн
|Курская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|27
|Мегафон
|Ленинградская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|28
|Билайн
|Липецкая область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|29
|Мегафон
|Мурманская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|30
|Мегафон
|Ненецкий АО
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|31
|Мегафон
|Нижегородская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|32
|Мегафон
|Новгородская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|33
|Мегафон
|Новосибирская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|34
|Билайн
|Омская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|35
|Мегафон
|Оренбургская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|36
|Мегафон
|Орловская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|37
|Мегафон
|Пензенская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|38
|Билайн
|Пермский край
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|39
|Билайн
|Приморский край
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|40
|Билайн
|Псковская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|41
|Билайн
|Республика Адыгея
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|42
|Билайн
|Республика Алтай
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|43
|Билайн
|Республика Башкортостан
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|44
|Мегафон
|Республика Бурятия
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|45
|Билайн
|Республика Дагестан
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|46
|Мегафон
|Республика Ингушетия
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|47
|Билайн
|Республика Калмыкия
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|48
|Мегафон
|Республика Карелия
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|49
|Мегафон
|Республика Коми
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|50
|Мегафон
|Республика Марий Эл
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|51
|Мегафон
|Республика Мордовия
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|52
|Мегафон
|Республика Саха (Якутия)
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|53
|Мегафон
|Республика Северная Осетия-Алания
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|54
|Таттелеком
|Республика Татарстан
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|55
|Мегафон
|Республика Тыва
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|56
|Мегафон
|Республика Хакасия
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|57
|Мегафон
|Ростовская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|58
|Мегафон
|Рязанская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|59
|Билайн
|Самарская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|60
|Мегафон
|Саратовская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|61
|Мегафон
|Сахалинская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|62
|Мотив
|Свердловская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|63
|Билайн
|Смоленская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|64
|Билайн
|Ставропольский край
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|65
|Мегафон
|Тамбовская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|66
|Мегафон
|Тверская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|67
|Билайн
|Томская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|68
|Билайн
|Тульская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|69
|Мотив
|Тюменская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|70
|Мегафон
|Удмуртская Республика
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|71
|Мегафон
|Ульяновская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|72
|Мегафон
|Хабаровский край
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|73
|Мотив
|Ханты-Мансийский АО-Югра
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|74
|Билайн
|Челябинская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|75
|Вайнах Телеком
|Чеченская Республика
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|76
|Билайн
|Чувашская Республика (Чувашия)
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|77
|Мегафон
|Чукотский АО
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|78
|Мотив
|Ямало-Ненецкий АО
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
|79
|Билайн
|Ярославская область
|2570 - 2595
|25
|TDD
|Band 38
|?
Телефоны с 4G
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