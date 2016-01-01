Частотные диапазоны LTE в России




Ниже приводится таблица со списком частотных диапазонов, выделенных в России для LTE (полный список LTE частот, определенный 3GPP). После таблицы также представлен рисунок.

Телефоны с 4G

Оператор Частотный диапазон (UL/DL), МГц Ширина канала, МГц Тип дуплекса Номер в 3GPP
1 Yota (Мегафон) 2500-2530 / 2620-2650 30 FDD Band 7
2 Мегафон 2530-2540 / 2650-2660 10 FDD Band 7
3* Мегафон 2575-2595 20 TDD Band 38
4 МТС 2540-2550 / 2660-2670 10 FDD Band 7
5* МТС 2595-2615 20 TDD Band 38
6 Билайн 2550-2560 / 2670-2680 10 FDD Band 7
7 Ростелеком/Теле2 2560-2570 / 2680-2690 10 FDD Band 7
8** Ростелеком/Теле2 832-839.5 / 791-798.5 7.5 FDD Band 20
9** МТС 839.5-847 / 798.5-806 7.5 FDD Band 20
10** Мегафон 847-854.5 / 806-813.5 7.5 FDD Band 20
11** Билайн 854.5-862 / 813.5-821 7.5 FDD Band 20
12*** МТС 2595-2620 25 TDD Band 38
13 Теле2 453-457.4 / 463-467.4 4.4 FDD Band 31


* - частоты выделены только для использования на территории Москвы и Московской области.
** - выделенная ширина канала (7.5 МГц) не соответствует стандартным. Можно использовать 5 МГц из них например, а можно договориться с "соседним" оператором и, объединив два диапазона, получить вполне стандартной ширины канал в 15 МГц. И далее использовать его по технологии RAN Sharing.
*** - за исключением территории г. Москвы, Московской области, Республики Крым и г. Севастополя.

Ниже приводятся картинки с распределением частот между операторами. Список запущенных LTE сетей в России. Телефоны с 4G

LTE Band 7&38 in Russia



LTE Band 20 in Russia

Телефоны с 4G


6 октября 2015 состоялся аукцион частот в диапазоне 1800 МГц. Информация о лотах ниже в таблице.

Оператор Регион Частотный диапазон (UL/DL), МГц Ширина канала, МГц Тип дуплекса Номер в 3GPP Окончательная цена лота, млн. руб.
1 Мегафон Респ. Дагестан 1740-1755 / 1835-1850 15 FDD Band 3 1060,164
2 Мегафон Карачаево-Черкесская Респ. 1755-1768,8 / 1850-1863,8 13,8 FDD Band 3 200.344
3 МТС Респ. Северная Осетия-Алания 1748,2-1755 / 1843,2-1850
1764,6-1769,8 / 1859,6-1864,8		 6,8 и 5,2 FDD Band 3 275,890
4 Вымпелком (Билайн) Ставропольский край 1710,1-1723,8 / 1805,1-1818,8 13,7 FDD Band 3 1701,327
5 МТС Оренбургская обл. 1725-1727,8 / 1820-1822,8
1748,4-1755 / 1843,4-1850		 2,8 и 6,6 FDD Band 3 587,627
6 МТС Пермский край (кроме Коми-Пермяцкого округа) 1727-1735 / 1822-1830
1750-1751,8 / 1845-1846,8
1769-1770 / 1864-1865		 8, 1,8 и 1 FDD Band 3 744,604
7 Теле2 Самарская обл. 1762,4-1770 / 1857,4-1865 7,6 FDD Band 3 1082,840
8 МТС Коми-Пермяцкий округ Пермского края 1769-1770 / 1864-1865 1 FDD Band 3 0,545
9 Вымпелком (Билайн) Респ. Бурятия 1755-1768,6 / 1850-1863,6
1769,6-1770 / 1864,6-1865		 13,6 и 0,4 FDD Band 3 326,094
10 МТС Амурская обл. 1725-1729,6 / 1820-1824,6
1746,4-1755 / 1841,4-1850		 4,6 и 8,6 FDD Band 3 303,349


Телефоны с 4G

Также у Таттелеком есть частоты в 1800 МГц диапазоне (Band 3) на территории Татарстана.

Кроме приведенных в таблице частот, у операторов есть и другие частоты в диапазоне 1800 МГц. Например, те, которые они использовали/используют для GSM (2G). В России уже есть ряд регионов, где запущены сети LTE в диапазоне 1800 МГц (band 3).



11 февраля 2016 состоялся аукцион частот band 38. Результаты аукциона приводятся ниже. Лот в Еврейской АО и Магаданской области остались неразыгранными.

Оператор Регион Частотный диапазон (UL/DL), МГц Ширина канала, МГц Тип дуплекса Номер в 3GPP Окончательная цена лота, млн. руб.
1 Билайн Алтайский край 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
2 Мегафон Амурская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
3 Билайн Архангельская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
4 Билайн Астраханская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
5 Мегафон Белгородская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
6 Билайн Брянская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
7 Мегафон Владимирская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
8 Билайн Волгоградская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
9 Мегафон Вологодская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
10 Билайн Воронежская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
11 Мегафон г. Санкт-Петербург 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
12 Мегафон Забайкальский край 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
13 Мегафон Ивановская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
14 Мегафон Иркутская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
15 Билайн Кабардино-Балкарская Республика 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
16 Билайн Калининградская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
17 Билайн Калужская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
18 Мегафон Камчатский край 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
19 Билайн Карачаево-Черкесская Республика 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
20 Билайн Кемеровская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
21 Мегафон Кировская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
22 Билайн Костромская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
23 Билайн Краснодарский край 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
24 Мегафон Красноярский край 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
25 Мотив Курганская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
26 Билайн Курская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
27 Мегафон Ленинградская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
28 Билайн Липецкая область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
29 Мегафон Мурманская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
30 Мегафон Ненецкий АО 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
31 Мегафон Нижегородская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
32 Мегафон Новгородская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
33 Мегафон Новосибирская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
34 Билайн Омская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
35 Мегафон Оренбургская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
36 Мегафон Орловская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
37 Мегафон Пензенская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
38 Билайн Пермский край 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
39 Билайн Приморский край 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
40 Билайн Псковская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
41 Билайн Республика Адыгея 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
42 Билайн Республика Алтай 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
43 Билайн Республика Башкортостан 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
44 Мегафон Республика Бурятия 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
45 Билайн Республика Дагестан 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
46 Мегафон Республика Ингушетия 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
47 Билайн Республика Калмыкия 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
48 Мегафон Республика Карелия 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
49 Мегафон Республика Коми 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
50 Мегафон Республика Марий Эл 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
51 Мегафон Республика Мордовия 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
52 Мегафон Республика Саха (Якутия) 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
53 Мегафон Республика Северная Осетия-Алания 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
54 Таттелеком Республика Татарстан 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
55 Мегафон Республика Тыва 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
56 Мегафон Республика Хакасия 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
57 Мегафон Ростовская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
58 Мегафон Рязанская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
59 Билайн Самарская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
60 Мегафон Саратовская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
61 Мегафон Сахалинская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
62 Мотив Свердловская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
63 Билайн Смоленская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
64 Билайн Ставропольский край 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
65 Мегафон Тамбовская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
66 Мегафон Тверская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
67 Билайн Томская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
68 Билайн Тульская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
69 Мотив Тюменская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
70 Мегафон Удмуртская Республика 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
71 Мегафон Ульяновская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
72 Мегафон Хабаровский край 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
73 Мотив Ханты-Мансийский АО-Югра 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
74 Билайн Челябинская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
75 Вайнах Телеком Чеченская Республика 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
76 Билайн Чувашская Республика (Чувашия) 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
77 Мегафон Чукотский АО 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
78 Мотив Ямало-Ненецкий АО 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?
79 Билайн Ярославская область 2570 - 2595 25 TDD Band 38 ?


Телефоны с 4G





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